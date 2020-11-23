Услугами груминга в Москве воспользовались более 8,3 тысячи раз

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жители Москвы более 8,3 тысячи раз записали своих домашних животных на услуги груминга к городским ветеринарам с начала 2020 года, из них более 1,6 тысячи — онлайн.

Груминг — это уход за животными, который позволяет не только поддерживать эстетичный внешний вид, но сохранять здоровье домашнего питомца. Стрижку проводят не только собакам и кошкам, но и таким животным, как длинношерстные кролики и морские свинки.

— В сезон дождей и слякоти стрижка и уход за шерстью домашних животных становятся еще актуальнее. Для того, чтобы записать питомца на услуги груминга, жителям не нужно лично обращаться в ветклиники, достаточно воспользоваться сервисом «Запись к ветеринару» на портале mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Записаться можно на множество разных услуг, оказываемых ветеринарами. При этом принимают не только собак и кошек. Например, в этом году на приеме у ветеринаров побывали кролики, морские свинки, хорьки и даже рептилии, — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий.

Среди наиболее востребованных услуг груминга — обрезка когтей, уходовые процедуры за шерстью, стрижка и помывка.

— Уход за животными необходим не только для внешнего вида животного, но и для его здоровья. У некоторых питомцев из-за отсутствия гигиенических процедур возникают различные болезни. У декоративных собак часто встречается воспаление слухового прохода, у собак с длинным волосом отросшая «челка» может вызвать раздражение роговицы и, соответственно, болезни глаз. Шерсть, свалявшаяся в колтуны, причиняет животным боль, может вызвать воспаление. Для таких питомцев регулярный груминг — полноценное ветеринарное назначение, — рассказали в пресс-службе Комитета ветеринарии города Москвы.

Кабинеты для груминга оборудованы специальными ваннами, машинками для стрижки и профессиональными фенами. Кроме стрижки, тримминга, мытья и сушки специалисты по грумингу в обязательном порядке выполняют гигиенические процедуры. Возможности станций по борьбе с болезнями животных позволяют оказывать услуги неспокойным животным, которым необходимо предварительное введение успокаивающих препаратов.

Как записать питомца на груминг через mos.ru

Для удаленной записи питомца на услуги или вызова ветеринара на дом жители могут воспользоваться порталом mos.ru или мобильным приложением «Госуслуги Москвы».

Чтобы записаться через mos.ru, рекомендуется сначала авторизоваться либо зарегистрироваться на портале, указав свои ФИО, мобильный телефон и электронную почту. Так, владелец животного сможет переносить и отменять запись самостоятельно. После регистрации необходимо зайти в раздел «Услуги», затем — в категорию «Животные и окружающий мир», открыть вкладку «Запись к ветеринарному врачу» и нажать «Получить услугу». На странице услуги понадобится ввести сведения о питомце или выбрать данные питомца из личного кабинета на mos.ru. Затем перейти к услуге «Записаться на прием в ветеринарную клинику», выбрать тип «Груминг» и конкретную процедуру — обрезку когтей, стрижку, санитарную стрижку и помывку.

Далее на экране откроется интерактивная карта города с расположением городских ветеринарных клиник, в которых оказывают нужную услугу: кликнув на наиболее подходящую по месторасположению, владелец питомца может выбрать доступного специалиста, дату и время приема и оформить запись.

После успешной записи на экране появится талон с адресом клиники и временем приема. Предъявлять его при визите необязательно.

Как записаться на груминг через мобильное приложение

В мобильном приложении «Госуслуги Москвы» сервис находится в разделе «Услуги», в котором необходимо выбрать «Запись к ветеринару». Далее на странице услуги нужно выбрать домашнее животное, информация о котором сохранена в профиле пользователя либо в личном кабинете на mos.ru (данные с приложением синхронизируются). Если запись оформляется впервые, понадобится сначала ввести данные о питомце, эта информация сохранится в мобильном приложении. После этого нужно нажать на кнопку «Записаться на прием» и выбрать «Записаться на прием в ветеринарную клинику». На странице услуги откроется перечень специализаций ветеринаров — вакцинация, стоматология, груминг, чипирование, клинико-диагностические и лабораторные исследования. При выборе груминга останется выбрать услугу, ветеринарную клинику, специалиста, дату и время приема.

В общей сложности в Москве работает 27 государственных ветеринарных поликлиник — во всех из них оказывают услуги груминга. Помимо этого, специалисты проводят процедуры по диагностике, лечению и профилактике болезней животных, дают консультации по их уходу и содержанию.

В экстренных ситуациях следует обращаться в службу неотложной ветеринарной помощи по телефону: +7 (495) 612-04-25.

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