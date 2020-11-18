Кинологи рассказали, именем какого политика чаще всего называют собак россияне

Российская кинологическая федерация (РКФ) сообщила, в честь каких мировых политиков россияне называют своих питомцев. Лидирует президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, Иосиф Сталин на седьмом месте.

Отмечается, что кличку Трамп чаще всего носит немецкая овчарка. Также именем американского лидера часто называют чихуа-хуа и немецких шпицев. Так, в честь Трампа названы 72 питомца, кличек собак в честь Джо Байдена пока в России никто из домашних питомцев не получал.

На втором месте по популярности у собаководов кличка Обама, чаще всего хозяева называют так своих собак породы чихуа-хуа.

В списке также есть имена таких политических деятелей как Меркель (13 кличек) и Макрон (три клички). Кроме того, называют собак и в честь российских политиков: существуют 10 собак с кличкой Ельцин, и по две собаки носят клички Брежнев и Сталин.

— Так случается, что имя и ассоциация с известным правителем как нельзя лучше описывает характер и подходит собаке. В любом случае стоит останавливаться на таком имени, которое полностью подойдет собаке, будет благозвучным и легким для воспроизведения, — прокомментировал эти данные президент РКФ Владимир Голубев.

Он отметил, что вдохновением для выбора клички для собак служат абсолютно разные вещи: герои фильмов, популярные артисты, названия любимых спортивных команд и известные бренды.

Список составлен на основе данных единой родословной книги РКФ, в которой каждый год регистрируется около 320 тысяч щенков, передает РИА Новости.

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