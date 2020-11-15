Кинолог перечислил распространенные собачьи страхи

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, чего больше всего боятся собаки, а также дал ряд рекомендаций, как справиться с фобиями своего домашнего питомца.

Любые резкие звуки и громкие хлопки могут вызывать у животного панику, отметил эксперт. Он рекомендует заранее подготовить собаку к ситуациям, в которой ей придется услышать такие звуки: включать дома запись салюта, стрельбы или грозы, постепенно увеличивая громкость. Кроме того, если с раннего возраста давать щенку игрушки, издающие различные звуки, уменьшается риск развития боязни звуков в дальнейшем.

Нередко собаки боятся ездить в машине — в таких случаях нельзя силой вынуждать питомца забраться в автомобиль. Рекомендуется заблаговременно «познакомить» животное с транспортным средством, позволить его обнюхать. Если собака проявит желание забраться в машину, нужно поощрить своего любимца.

В раннем возрасте собаки могут бояться темноты, поскольку она дезориентирует животное, а шум и движение становятся при этом дополнительными тревожащими факторами. Голубев рекомендует выводить питомца на прогулку, когда на улице не совсем темно, а также выбирать тихие места. Со временем можно начинать менять места для выгула и смещать время на более позднее.

Распространенной фобией у собак является страх перед визитами к ветеринару, который обычно проводит неприятные и непонятные для них процедуры и действия. Кроме того, в клиниках могут быть незнакомые животному запахи, что добавляет тревожности. Важно во время походов к ветеринару хвалить собаку за спокойное поведение, поощрять лакомством и не нервничать самому. При этом рекомендуется принять меры, чтобы сократить визит: заблаговременно подготовить все документы и перечень интересующих вопросов.

В пятерку главных собачьих страхов входит также боязнь одиночества. Голубев предлагает с раннего возраста приучать щенка оставаться одному, постепенно увеличивая периоды времени. Еще один совет — приобрести специальную клетку или просторную переноску, в которой питомцу будет уютно оставаться наедине с собой, а также игрушки, которые развлекут животное, сообщает РИА Новости.

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