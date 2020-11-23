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«Это счастье»: Григорьев-Апполонов и Харламов поздравили друг друга с разводом
Фото: instagram.com/apollonov_ag

«Это счастье»: Григорьев-Апполонов и Харламов поздравили друг друга с разводом

Вероника Кузьминова

Звезды

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов и юморист Гарик Харламов поздравили друг друга с разводом. Об этом рассказал Григорьев-Апполонов.

По его словам, недавно он встретился с Харламовым. Между ними завязался разговор о семейной жизни.

— Он мне говорит: «О, ты же тоже недавно развелся!» — А я ему отвечаю: «И ты разведен. Это счастье!» — заявил певец в эфире НТВ.

Григорьев-Апполонов констатировал, что после развода Харламов «выглядит прекрасно».

— Все у него в жизни в порядке. Жизнь продолжается. И у Кристинки Асмус, я надеюсь, что все будет хорошо. Ну пошли они в суд. Ну, немного пободаются. Что-то он добавит. Она прибавит. У них все хорошо, и я уверен, что будет еще лучше, — заявил солист «Иванушек International».

Напомним, Григорьев-Апполонов прожил в браке со своей супругой Марией 16 лет. В 2019 году их пара официально рассталась, позже Мария вновь вышла замуж — за 29-летнего баскетболиста Андрея Зубкова. В январе 2020-го у нее родился малыш, мальчика назвали Александром. Также у Марии есть еще два сына от брака с Григорьевым-Апполоновым — Иван и Артемий.

Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе.

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Гарик ХарламовКристина АсмусАндрей Григорьев-Аполлонов
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