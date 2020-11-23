Полиция Москвы перекрыла крупный канал производства синтетических наркотиков

Фото: Пресс-центр МВД России

Сотрудники полиции в Москве перекрыли крупный канал производства и распространения синтетических наркотиков. Об этом сообщает сайт МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк в понедельник, 23 ноября.

По ее словам, возбуждено уголовное дело в отношении четырех предполагаемых руководителей и 14 участников преступной ячейки.

По версии следователей, незаконная организация производила на территории столичного региона и Ивановской области синтетические наркотики в особо крупном размере. Кроме того, сообщество занималось сбытом продукции в разных регионах России.

В результате расследования установлено, что преступная деятельность осуществлялась до февраля 2020 года. В нее были вовлечены граждане Украины. Продажа запрещенных веществ проводилась через интернет.

Оперативники установили местонахождение трех лабораторий, в которых были задержаны по четыре участника сообщества. Еще пятеро человек были задержаны во время фасовки наркотиков, еще один — при попытке извлечь сверток из тайника.

Также установлена причастность еще 10 граждан Украины и России. Из незаконного оборота изъято свыше тонны наркотических средств синтетического происхождения, а также прекурсоры и химические вещества общей массой около десяти тонн и лабораторное оборудование, добавила Ирина Волк.

Задержанным предъявлено обвинение, они находятся под стражей, добавили в ведомстве.

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