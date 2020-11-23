Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Богомолов с ответкой»: Виторган позабавил подписчиков снимком с разбитым носом
Фото: Официальный аккаунт Максима Виторгана в Instagram (instagram.com/mvitorgan)

«Богомолов с ответкой»: Виторган позабавил подписчиков снимком с разбитым носом

Вероника Кузьминова

Звезды

Актер Максим Виторган удивил подписчиков своим снимком с окровавленным носом. Фотографию артист опубликовал в Instagram-аккаунте.

— Февраль — достать чернил и плакать... Ноябрь — кашлять и чихать, — переделал строчки из стихотворения Бориса Пастернака Виторган и подписал ими снимок.

Многих подписчиков рассмешила публикация артиста.

«Вот чихнули так чихнули»; «Летом будем плавать и смоем эти чихи»; «Я уж подумал, Богомолов с ответкой», — пошутили они.

Фотография и подпись к ней также позабавили актрису Олесю Судзиловскую. Она оставила в комментарии смеющиеся смайлики.

Вероятно, красные следы у носа Виторгана — вовсе не кровь, а грим. Актер участвует в съемках. Накануне в его аккаунте появились сториз со съемочной площадки в речном порту.

Читайте также: «С Виторганом крутая»: Собчак показала фото с дня рождения сына

актерсъемкиМаксим Виторган
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Все мнения
О проекте