«Богомолов с ответкой»: Виторган позабавил подписчиков снимком с разбитым носом

Фото: Официальный аккаунт Максима Виторгана в Instagram (instagram.com/mvitorgan)

Актер Максим Виторган удивил подписчиков своим снимком с окровавленным носом. Фотографию артист опубликовал в Instagram-аккаунте.

— Февраль — достать чернил и плакать... Ноябрь — кашлять и чихать, — переделал строчки из стихотворения Бориса Пастернака Виторган и подписал ими снимок.

Многих подписчиков рассмешила публикация артиста.

«Вот чихнули так чихнули»; «Летом будем плавать и смоем эти чихи»; «Я уж подумал, Богомолов с ответкой», — пошутили они.

Фотография и подпись к ней также позабавили актрису Олесю Судзиловскую. Она оставила в комментарии смеющиеся смайлики.

Вероятно, красные следы у носа Виторгана — вовсе не кровь, а грим. Актер участвует в съемках. Накануне в его аккаунте появились сториз со съемочной площадки в речном порту.

Читайте также: «С Виторганом крутая»: Собчак показала фото с дня рождения сына