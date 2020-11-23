«Богомолов с ответкой»: Виторган позабавил подписчиков снимком с разбитым носом
Актер Максим Виторган удивил подписчиков своим снимком с окровавленным носом. Фотографию артист опубликовал в Instagram-аккаунте.
— Февраль — достать чернил и плакать... Ноябрь — кашлять и чихать, — переделал строчки из стихотворения Бориса Пастернака Виторган и подписал ими снимок.
Многих подписчиков рассмешила публикация артиста.
«Вот чихнули так чихнули»; «Летом будем плавать и смоем эти чихи»; «Я уж подумал, Богомолов с ответкой», — пошутили они.
Фотография и подпись к ней также позабавили актрису Олесю Судзиловскую. Она оставила в комментарии смеющиеся смайлики.
Вероятно, красные следы у носа Виторгана — вовсе не кровь, а грим. Актер участвует в съемках. Накануне в его аккаунте появились сториз со съемочной площадки в речном порту.
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