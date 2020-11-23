Врачи в Зеленограде удалили из носа мужчины монету, которая была там более 50 лет

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Оториноларингологи Городской клинической больницы имени Кончаловского в Зеленограде извлекли из носа пациента монету, находившуюся там более 50 лет. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Уточняется, что 59-летний мужчина обратился в медицинское учреждение к врачу-оториноларингологу с жалобами на отсутствие носового дыхания в правой половине носа в течение нескольких месяцев.

— Компьютерная томограмма показала, что носовой ход с правой стороны полностью закупорен инородным телом каменистой плотности, а в задних отделах, ближе к носоглотке, находится предмет округлой формы. Также было выявлено искривление носовой перегородки. Только после КТ пациент вспомнил, как примерно в шестилетнем возрасте, играя, засунул однокопеечную монетку в нос. Строгой маме сказать об этом он побоялся, а потом и вовсе забыл, — рассказали в пресс-службе.

В течение многих лет около монеты в носу сформировался конгломерат каменистой плотности — ринолит. Причина затруднения дыхания стала известна благодаря современной технике, передает агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе Депздрава Москвы добавили, что специалисты под руководством оториноларинголога Елены Непряхиной успешно провели эндоскопическую операцию, которая длилась 1,5 часа и проходила под общим наркозом. Мужчине выполнили подслизистую коррекцию носовой перегородки, удалили искривленную часть хряща, а также извлекли инородное тело из носа.

— Он вновь обрел полноценное носовое дыхание. А главное — удалось избежать серьезных проблем, ведь в таких случаях могут возникать различные внутричерепные и гнойно-септические осложнения, — заключили в ведомстве.

На данный момент пациент находится дома.

Читайте также: Врач предупредил об опасности капель для носа на масляной основе