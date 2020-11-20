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Врач предупредил об опасности капель для носа на масляной основе
Фото: pixabay.com

Врач предупредил об опасности капель для носа на масляной основе

Вероника Кузьминова

Здоровье

Капли для носа с эфирными маслами нельзя использовать без назначения врача. Об этом заявил врач-оториноларинголог, заведующий консультативно-диагностическим отделением Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского Павел Чумаков.

По его словам, назальные капли с маслами при неправильном использовании смогут навредить организму. Такие препараты способны вызвать хроническую сухость носа и изменения слизистой.

— Дело в том, что они (капли — прим. «ВМ») закупоривают устья слизистых желез и негативно сказываются на работе ресничек, которыми покрыта слизистая оболочка полости носа, — цитирует Чумакова агентство городских новостей «Москва».

Оториноларинголог также высказался о самодельных растворах для носа. По его словам, часто они бывают бесполезны. Для профилактики заложенности носа, как заявил Чумаков, следует правильно питаться, гулять на свежем воздухе и поддерживать влажность воздуха в доме на уровне 50-70 процентов.

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