Врач предупредил об опасности капель для носа на масляной основе

Фото: pixabay.com

Капли для носа с эфирными маслами нельзя использовать без назначения врача. Об этом заявил врач-оториноларинголог, заведующий консультативно-диагностическим отделением Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского Павел Чумаков.

По его словам, назальные капли с маслами при неправильном использовании смогут навредить организму. Такие препараты способны вызвать хроническую сухость носа и изменения слизистой.

— Дело в том, что они (капли — прим. «ВМ») закупоривают устья слизистых желез и негативно сказываются на работе ресничек, которыми покрыта слизистая оболочка полости носа, — цитирует Чумакова агентство городских новостей «Москва».

Оториноларинголог также высказался о самодельных растворах для носа. По его словам, часто они бывают бесполезны. Для профилактики заложенности носа, как заявил Чумаков, следует правильно питаться, гулять на свежем воздухе и поддерживать влажность воздуха в доме на уровне 50-70 процентов.

Читайте также: Врач рассказал, как отличить первые признаки гриппа от коронавируса