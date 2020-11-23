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Столичному полицейскому предъявили обвинение в сбыте наркотиков
Фото: depositphotos.com

Столичному полицейскому предъявили обвинение в сбыте наркотиков

Виктория Родимкина

Происшествия

Сотруднику московской полиции предъявили обвинение в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в понедельник, 23 ноября.

По ее словам, в Раменском городском округе 19 ноября произошла «проверочная закупка», во время которой был выявлен сбыт психотропного вещества. Продавцом оказался полицейский отдела полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по столице.

Известно, что правоохранители изъяли психотропное вещество — амфетамин массой 0,90 грамма и 0,94 грамма. Следователи провели обыск по месту жительства подозреваемого, допросили свидетеля по делу и провели очную ставку.

В суд направлено ходатайство об аресте задержанного, добавила представитель СК по Подмосковью.

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