Бурятские врачи извлекли из желудка девочки пятнадцатисантиметровый клубок волос

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врачи в Бурятии извлекли из желудка 12-летней девочки пятнадцатисантиметровый клубок волос. Об этом сообщила пресс-служба Детской республиканской клинической больницы в Instagram в понедельник, 23 ноября.

Отмечается, что в больницу поступила девочка-подросток, которая жаловалась на ноющие боли в животе. Ее рвало, аппетит отсутствовал. Во время рентгена медики обнаружили у нее в желудке огромную опухоль.

— Инородное тело было успешно удалено. Послеоперационный период протекал без осложнений, девочка быстро пошла на поправку, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из желудка девочки извлекли комок, образованный из клубка волос или шерсти, со слизью и содержимым желудка. Врачам пришлось проводить обширную полостную операцию, инородное образование удалили через открытый доступ.

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