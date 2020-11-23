Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Бурятские врачи извлекли из желудка девочки пятнадцатисантиметровый клубок волос
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Бурятские врачи извлекли из желудка девочки пятнадцатисантиметровый клубок волос

Виктория Родимкина

Происшествия

Врачи в Бурятии извлекли из желудка 12-летней девочки пятнадцатисантиметровый клубок волос. Об этом сообщила пресс-служба Детской республиканской клинической больницы в Instagram в понедельник, 23 ноября.

Отмечается, что в больницу поступила девочка-подросток, которая жаловалась на ноющие боли в животе. Ее рвало, аппетит отсутствовал. Во время рентгена медики обнаружили у нее в желудке огромную опухоль.

— Инородное тело было успешно удалено. Послеоперационный период протекал без осложнений, девочка быстро пошла на поправку, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, из желудка девочки извлекли комок, образованный из клубка волос или шерсти, со слизью и содержимым желудка. Врачам пришлось проводить обширную полостную операцию, инородное образование удалили через открытый доступ.

Читайте также: Врачи в Зеленограде удалили из носа мужчины монету, которая была там более 50 лет

операцияподростокБурятия
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Все мнения
О проекте