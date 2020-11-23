Песков: Москва сожалеет о выходе США из Договора по открытому небу

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В Кремле сожалеют о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу, этот документ — важное звено в укреплении взаимного доверия и контроле над вооружением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 23 ноября.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что после выхода из договора Америка будет защищена намного лучше. При этом сенатор от демократов Роберт Менендес выразил мнение, что это решение является «безрассудным», так как выход из договора делает США и их союзников «менее защищенными от России».

— Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружением и так далее, — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля также отметил, что ранее Москва сообщила о негативных последствиях для США в случае принятия подобного решения. С выходом Америки из Договора по открытому небу сам документ теряет свою жизнеспособность, добавил пресс-секретарь.

Ранее стало известно, что США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода Договора по открытому небу.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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