Белый дом обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу

Фото: facebook.com / The White House

Соединенные Штаты Америки более не участвуют в Договоре по открытому небу (ДОН), который, по мнению Вашингтона, устарел. Соответствующее заявление сделал советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен в воскресенье, 22 ноября.

— Мы больше не являемся стороной этого договора, который Россия годами грубо нарушала, — заявил чиновник.

О'Брайен добавил, что президент США Дональд Трамп всегда ставил Америку на первое место. В частности, действующий глава Белого дома делал это в ситуациях, когда речь шла о выходе из «устаревших договоров и соглашений, которые были выгодны нашим оппонентам в ущерб нашей национальной безопасности», передает РИА Новости.

Напомним, решение США о выходе из Договора по открытому небу вступает в силу в воскресенье, 22 ноября. Главной причиной такого шага было названо якобы невыполнение договора со стороны Российской Федерации.

В свою очередь в МИД РФ отметили, что после выхода из договора США рассчитывают на своих союзников, которые будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а также предоставлять свои материалы съемки территории РФ.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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