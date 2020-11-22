Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кремль прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Кремль прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Евгения Звощик

Внешняя политика

Россия сожалеет о выходе Соединенных Штатов Америки из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 22 ноября.

— Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным, — заявил представитель Кремля в в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, решение США о выходе из Договора по открытому небу вступает в силу в воскресенье, 22 ноября. Главной причиной такого шага было названо якобы невыполнение договора со стороны Российской Федерации.

В свою очередь в МИД РФ отметили, что после выхода из договора США рассчитывают на своих союзников, которые будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а также предоставлять свои материалы съемки территории РФ.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

Читайте также: «Вернемся к холодной войне»: чем грозит выход США и Европы из Договора по открытому небу

Дмитрий ПесковДоговор по открытому небуСША
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте