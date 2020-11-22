Кремль прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

Фото: kremlin.ru/Администрация Президента России

Россия сожалеет о выходе Соединенных Штатов Америки из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 22 ноября.

— Мы сожалеем и считаем, что выход США из этого договора делает этот договор далее нежизнеспособным, — заявил представитель Кремля в в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Напомним, решение США о выходе из Договора по открытому небу вступает в силу в воскресенье, 22 ноября. Главной причиной такого шага было названо якобы невыполнение договора со стороны Российской Федерации.

В свою очередь в МИД РФ отметили, что после выхода из договора США рассчитывают на своих союзников, которые будут препятствовать российским наблюдательным полетам над военными объектами США в Европе, а также предоставлять свои материалы съемки территории РФ.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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