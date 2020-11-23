Жилой дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе столицы
Жилой дом по программе реновации жилья появится в Бескудниковском районе столицы. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
По его словам, фасады здания облицуют клинкерным кирпичом светло-бежевого, серого и темно-коричневого цвета. Новостройка будет находиться по адресу Бескудниковский бульвар, дом 52. Жилой комплекс площадью 25 тысяч квадратных метров будет иметь четыре разноэтажные секции.
— При проектировании применяются современные стандарты домостроения, которые предусматривают создание выразительного архитектурного облика, комфортные жилые пространства, наличие корзин для кондиционеров, входные группы с большим процентом остекления и необходимыми помещениями для хранения колясок, велосипедов и так далее, — уточнил Кузнецов.
Он также добавил, что на территории дома появятся игровые и спортивные площадки для детей, а для взрослых — зоны отдыха с лавочками и столами для настольных игр.
Читайте также: Кадастровые номера присвоены еще пяти домам по программе реновации в Москве