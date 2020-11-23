Жилой дом по программе реновации построят в Бескудниковском районе столицы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Бескудниковский бульвар, 52 Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации жилья появится в Бескудниковском районе столицы. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, фасады здания облицуют клинкерным кирпичом светло-бежевого, серого и темно-коричневого цвета. Новостройка будет находиться по адресу Бескудниковский бульвар, дом 52. Жилой комплекс площадью 25 тысяч квадратных метров будет иметь четыре разноэтажные секции.

— При проектировании применяются современные стандарты домостроения, которые предусматривают создание выразительного архитектурного облика, комфортные жилые пространства, наличие корзин для кондиционеров, входные группы с большим процентом остекления и необходимыми помещениями для хранения колясок, велосипедов и так далее, — уточнил Кузнецов.

Он также добавил, что на территории дома появятся игровые и спортивные площадки для детей, а для взрослых — зоны отдыха с лавочками и столами для настольных игр.

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