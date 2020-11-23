Десять детских садов построят в Новой Москве к 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Порядка 10 детских садов планируют построить в Новой Москве с 2021 по 2023 год за счет города. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий.

Глава ведомства Владимир Жидкин отметил, что с 2012 года в ТиНАО ввели 10 детских садов, которые были построены за счет городского бюджета.

— Таким образом, мы за три года их число удвоим, — цитирует руководителя департамента Интерфакс.

По его словам, в 2021 году построят два детских сада в поселениях Мосрентген и Первомайское. Их общая вместимость составит 500 мест. В 2022 году введут еще пять детских садов на 1,5 тысячи мест в поселениях Сосенское, Филимонковское, Мосрентген, Московский, а также в городском округе Троицк.

В 2023 году появятся три детских сада, которые будут рассчитаны почти на 1 тысячу детей, в поселениях Сосенское и Московский.

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