Юморист Карибидис объяснил, почему Мартиросян перестал шутить в Comedy Club

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Резидент Comedy Club Демис Карибидис объяснил, почему его коллега Гарик Мартиросян перестал выступать на сцене.

— Он честно остановился. Мне кажется, он почувствовал, что то, что он говорит со сцены Comedy Club, не смешно. У тебя поменялся фон, или ты сам поменялся. Может быть, другой статус, — заявил Карибидис.

Юморист напомнил, что Мартиросян был соведущим в шоу «Прожекторперисхилтон». Карибидис, как и Мартиросян, пришел в Comedy Club из КВН, они часто встречались с ним, в какой-то момент начали вместе писать шутки.

— Для меня он был иконой. А потом он перешел в другую ипостась. Когда закончился КВН, он давал мне много советов, Гарик всегда существовал в режиме «кнут без пряника». Он всегда говорил, что все, что я делаю, плохо, — вспоминал юморист.

По словам Карибидиса, Мартиросян его все время подстегивал и учил.

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Мартиросян прокомментировал скандал вокруг фотографий Павла Воли с эскортницей