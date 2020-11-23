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Звезда «Физрука» остался без денег с ипотекой и сыном-инвалидом 
Фото: personalstars.com

Звезда «Физрука» остался без денег с ипотекой и сыном-инвалидом 

Вероника Кузьминова

Звезды

Актер Евгений Кулаков, известный зрителям по сериалам «Физрук» и «Метод», накопил долги из-за приостановки творческой деятельности во время пандемию. Семья Кулакова, в которой растет сын с инвалидностью, несколько месяцев не может оплатить счета по ипотеке.

У старшего ребенка Евгения, Ильи, диагностированы ДЦП и аутизм. Для его комфорта актер создал в квартире специальную среду: арендовал подъемник за девять тысяч рублей в месяц и купил вертикализатор за 300 тысяч рублей.

С началом пандемии и приостановки актерской деятельности Евгений остался без основного дохода. Семья живет на пенсию по инвалидности Ильи и выплаты от жены. У Кулаковых также остается неоплаченной ипотека. По этим выплатам семья брала каникулы. Брать в долг актер не хочет.

— Мы стараемся не подводить людей. Мы не знаем, сможем ли отдать и когда, — рассказала жена актера Ольга в эфире НТВ.

Ведущая программы «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева обратилась к российским режиссерам с просьбой дать Евгению работу.

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