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Проект «Арт — в парк» стартует на природных территориях Москвы
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Проект «Арт — в парк» стартует на природных территориях Москвы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

На природных территориях Москвы в рамках акции «Птица синица» стартует проект «Арт — в парк», который организовали специалисты Мосприроды. Жители столицы смогут узнать о зимующих в городе пернатых.

С 1 декабря горожане увидят на информационных стендах яркие обращения от птиц. Креативные объявления будут периодически менять. Неизменными останутся их тематика и интерактивная направленность.

Картинки на стендах расскажут жителям Москвы о том, какой корм является полезным для пернатых, а какой может им навредить.

Целью акции является привлечение внимание к проблемам зимующих в столице птиц. Проект также призван добавить элемент творчества и игры в повседневные прогулки по городским паркам.

Проект «Арт — в парк» стартует на природных территориях МосквыФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Плакаты появятся в таких местах, как Серебряный бор, лесопарк «Измайловский», парки «Терлецкий» м «Кусково», природно-исторический парк «Косинский», «Покровское-Стрешнево», Битцевский лес, парки «Москворецкий» и «Царицыно», в природных территориях «Тропарево» и «Теплый Стан», в комплексных заказниках «Зеленоградский», «Алтуфьевский» и ландшафтном заказнике «Лианозовский», передает официальный сайт мэра Москвы.

Объявления можно использовать для самостоятельных занятий с детьми. Инфографику «Правила зимней подкормки птиц» можно найти на сайте Мосприроды и официальных страницах в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Твиттер».

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