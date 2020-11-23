Подозреваемого в ряде краж мужчину задержали в Москве

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Мужчину, который подозревается в краже имущества из офисов организаций, задержали в столице. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

К правоохранителям обратились сотрудницы салона красоты в центре города, заявив, что у них были украдены мобильные телефоны, оставленные в подсобном помещении. Ущерб оценивался в 60 тысяч рублей. Аналогичное заявление подал управляющий столичного бара, сообщивший о краже ноутбука.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве

По подозрению в совершении преступлений был задержан 34-летний москвич, полицейские доказали его причастность к аналогичным деяниям. Выяснилось, что злоумышленник также похитил мобильный телефон и деньги у одной из сотрудниц салона красоты на Новинском бульваре. Кроме того, электронное устройство он украл из раздевалки в одном из бутиков на Смоленской набережной.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела о кражах, в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, говорится на официальном сайте МВД.

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