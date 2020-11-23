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Свыше 9 тысяч единиц техники и 40 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Свыше 9 тысяч единиц техники и 40 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве

Василиса Чернявская 

Город

Свыше 9 тысяч единиц техники и 40 тысяч рабочих ликвидируют последствия снегопада в Москве. Как рассказал в понедельник, 23 ноября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, городские службы продолжают уборку дорог, тротуаров и дворов.

— Также ведется очистка кровель, собранный снег вывозится на снегосплавные пункты для утилизации, — сказал он.

Помимо этого, в городе проведена противогололедная обработка дорог, тротуаров и дворов. Как добавили в Комплексе городского хозяйства, на опасных участках Московской кольцевой автодороги и в Новой Москве было организовано дежурство тягачей.

Коммунальные службы начали уборку города вечером в воскресенье. Внимание уделили всем общественным пространствам, подходам к остановкам, объектам социальной инфраструктуры и другим территориям.

Также рабочие с утра понедельника вели очистку кровель от снега и выступающих элементов фасадов зданий.

— Места проведения работ огорожены в соответствии с требованиями безопасности, выставлены информационные таблички, — обратили внимание горожан в ведомстве.

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