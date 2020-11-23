Московские кадеты принимают участие в первом хакатоне по истории России

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Московский центр «Патриот.Спорт» впервые организует проект «Хакатон для кадет. История России». Он проходит с 20 по 23 ноября в онлайн-формате. Участие принимают ученики 7–11-х кадетских классов в составе команд до пяти человек.

Используя язык программирования, школьники создадут мультимедийную модель на одну из тем отечественной истории.

— Центр «Патриот.Спорт» регулярно организует мероприятия, связанные с памятными датами отечественной истории. Исторический хакатон для московских кадет проводится впервые. Он поможет участникам лучше познакомиться с подвигами наших соотечественников. Кроме того, защищая свои проекты, школьники смогут на практике закрепить знание языков программирования и проявить творческие способности. Участие в хакатоне командное, что позволит ребятам найти единомышленников и новых друзей», — отметил директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

20 ноября в прямом эфире участники получили творческие задания, связанные с событиями отечественной истории. Используя язык программирования, кадеты должны были создать мультимедийную модель на предложенную тему. Школьники представили мобильное приложение или его макет в форме презентации, написали программный код или использовали другую форму подачи информации.

23 ноября команды примут участие в онлайн-защите проектов. Она пройдет в два потока. Трансляция будет вестись на YouTube-канале московского центра «Патриот.Спорт». Присоединиться к эфиру и оценить работы участников можно по ссылкам для первого и для второго потоков. По итогам защиты члены жюри выберут победителей.

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