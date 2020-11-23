Юлия Меньшова показала раритетную фотографию времен работы в МХАТ

Фото: youtube.com / Agata Muceniece

Российская телеведущая Юлия Меньшова предстала перед подписчиками в своем Instagram-аккаунте в образе выпускницы вуза и молодой актрисы Московского художественного театра имени Чехова. В публикации под ретро-снимком Юлия описала свой карьерный путь, а также то, через что ей пришлось пройти, прежде чем она утвердилась на должности телеведущей.

— Фотография из фойе МХАТ имени Чехова. Актриса Юлия Меньшова. Спустя два года я уйду из театра и начну работать на канале ТВ-6. Сначала редактором в программе «Мое кино», а потом ведущей женского ток-шоу «Я сама», — написала Меньшова под фотографией.

Ведущая отметила, что перед увольнением из театра она отрезала длинные волосы, сменив старую прическу на модное каре, а перед съемками телепередачи звезду и вовсе попросили перекраситься в темно-рыжий цвет, чтобы не нарушать концепцию телешоу.

Подписчики Меньшовой оценили ее красоту и естественность в комментариях: «Очень красивая фотография! Вы, Юлия, и тогда, и сейчас хорошо выглядите»; «Такая нежная и хорошенькая»; «Русская красавица»; «Вы прекрасны и тогда, и сейчас».

Напоминаем, что после непродолжительной карьеры актрисы, длившейся два года, Юлия Меньшова стала телеведущей.

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