Доктор Мясников сравнил вакцинацию с гомеопатией

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил вакцинацию с гомеопатией. По его словам, они похожи микродозами и работают по одному и тому же принципу. Одни врачи считают, что гомеопатия – лженаука, другие советуют ее своим пациентам и видят результаты.

— Лично мой мозг это ухватить не может. Я буду говорить, что гомеопатия – лженаука и не работает? У меня в голове – постулаты доказательной медицины, которые говорят, что это лженаука. Но у меня случаи реальных выздоровлений, — отметил врач.

Мясников заявил, что окончательного мнения о гомеопатии у него нет. Он напомнил, что в Пакистане, Франции и Сингапуре гомеопатия является частью медицинской системы.

— 40 процентов французов принимают гомеопатию! После этого государство возвращает деньги через страховую компанию. Разведение гомеопатии в микроскопических дозах – абсурд, а с другой стороны, что есть вакцинация? Мы берем вирус, только убитый, неактивный, и вводим человеку вирус. И против него начинают вырабатываться антитела. Ну принцип один и тот же. Почему мы вакцине верим, а гомеопатии нет? Потому что мы не понимаем, что за ней стоит, — заявил врач.

По словам Мясникова, он знает случаи реального выздоровления больных после приема гомеопатии, и это не эффект плацебо. Он отметил, что у эффекта плацебо есть границы, а при многих болезнях применяется различные гомеопатические препараты, которые дают результат.

Видео опубликовано на YouTube.

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