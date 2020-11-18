Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Опасный бред»: доктор Мясников оценил популярную схему лечения коронавируса 
Фото: youtube.com / О самом главном

«Опасный бред»: доктор Мясников оценил популярную схему лечения коронавируса 

Вероника Кузьминова

Здоровье

Схема лечения коронавируса, о которой все чаще рассказывают в интернете, может быть опасна для пациентов. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он рассказал, что ему часто присылают одну и ту же схему лечения новой инфекцией и просят ее оценить. Мясников уверен, предложенный метод борьбы с COVID-19 можно считать «откровенным бредом».

— В ней перемешано все: и комбинации антибиотиков, и кроворазжижающие, и гормоны, и БАДы, и многие другие несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений! Кроме возможных (но не обязательных) витамином D и С, цинка и интерферонов в каплях в ней все бессмысленно и опасно! Минздрав категорично против таких схем, я специально обсуждал это там, — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что коронавирус считается той болезнью, которая проходит сама и «требует лишь времени и отсутствие помех собственному иммунитету бороться с ней». Медик призвал пациентов не поддаваться на подобные схемы лечения, а коллег — применять только утвержденные Минздравом схемы.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Более заразный»: доктор Мясников оценил мутацию коронавируса в Сибири

Александр Мясниковдоктор Мясниковкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Роман Виктюк — повелитель пространства

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдаться

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Платить бюджетникам начнут по-новому

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Поражение в войне стране на пользу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Меладзе: объявим «Голубому огоньку» бойкот

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Поддержка будет ежегодной

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Фешен-съемка на месте казни

Все мнения
О проекте