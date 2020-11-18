«Опасный бред»: доктор Мясников оценил популярную схему лечения коронавируса 

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Схема лечения коронавируса, о которой все чаще рассказывают в интернете, может быть опасна для пациентов. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Он рассказал, что ему часто присылают одну и ту же схему лечения новой инфекцией и просят ее оценить. Мясников уверен, предложенный метод борьбы с COVID-19 можно считать «откровенным бредом».

— В ней перемешано все: и комбинации антибиотиков, и кроворазжижающие, и гормоны, и БАДы, и многие другие несовместимые между собой препараты с огромным спектром побочных явлений! Кроме возможных (но не обязательных) витамином D и С, цинка и интерферонов в каплях в ней все бессмысленно и опасно! Минздрав категорично против таких схем, я специально обсуждал это там, — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что коронавирус считается той болезнью, которая проходит сама и «требует лишь времени и отсутствие помех собственному иммунитету бороться с ней». Медик призвал пациентов не поддаваться на подобные схемы лечения, а коллег — применять только утвержденные Минздравом схемы.

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