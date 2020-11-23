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Составителям оксфордского словаря не удалось определить главное слово года
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Составителям оксфордского словаря не удалось определить главное слово года

Захар Чайченко

Происшествия

Лингвисты, принимающие участие в составлении оксфордского словаря английского языка, не смогли выявить главное слово 2020 года. Ученые уверены, что уходящий год не поддается описанию единой языковой единицей. Вместо этого составителями словаря был выпущен отчет, в котором исследователи подвергли анализу новые языковые явления, появившиеся под влиянием пандемии коронавируса.

За этот год английскому языку пришлось довольно быстро и неоднократно адаптироваться из-за множества значимых событий.

— Наша команда опытных лексикографов собирала и анализировала эти лексические данные на каждом этапе пути, — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Oxford Languages.

По словам лингвистов, в документе были собраны повсеместно употребляемые, а также локально «прижившиеся» словесные выражения, употребление которых характерно для тех или иных регионов. Напоминаем, что в прошлом, 2019 году главным выражением стало словосочетание «климатическое ЧП» (climate emergency). Лингвисты отметили, что изменения, которые касаются экологии, стали центральной темой для обсуждения в англоговорящем мире.

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