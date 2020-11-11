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Российские филологи назвали самые популярные слова 2020 года
Фото: Анна Быкова

Российские филологи назвали самые популярные слова 2020 года

Захар Чайченко

Общество

Государственный институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина назвал понятия «самоизоляция» и «обнуление» словами 2020 года, сообщил доктор филологических наук, научный руководитель проекта «Слово года» Института Пушкина Михаил Осадчий.

Ученые-лингвисты перечислили самые обсуждаемые и значимые темы уходящего года. Авторам проведенной работы удалось установить, что в данный момент лидируют со значительным отрывом следующие две темы — пандемия и внесение изменений в Конституцию Российской Федерации.

В ходе анализа текстов тематических блоков были отобраны ключевые слова, характеризующиеся высокой частотностью употребления с одной стороны, а с другой — смысловой значимостью. Результаты данного анализа выявили двух несомненных лидеров. Слово «самоизоляция» показало рост популярности более чем в 10 раз. Схожий показатель у понятия «обнуление», расположившегося на втором месте, передает ТАСС.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что в финал также вышли слова: «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки», «удаленка». Осадчий также сообщил, что победителя определяли по росту частотности использования слова в течение трех предыдущих лет.

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