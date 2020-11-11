Новогодние праздники в России предложили продлить до 24 января

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Партия «Коммунисты России» обратилась в правительство с предложением продлить новогодние праздники из-за пандемии на две недели, до 24 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ в среду, 11 ноября.

В документе уточнили, что выходные должны быть продлены с сохранением зарплаты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

В России новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января включительно.

— Прошу рассмотреть инициативу нашей партии о возможности продления традиционных для России зимних новогодних и рождественских каникул на две недели — с 11 по 24 января, при этом использовать весенний опыт 2020 года, когда вынужденные выходные оплачивались гражданам как рабочие дни в связи с первой волной пандемии коронавируса, — написал в своем обращении председатель ЦК партии Максим Сурайкин.

В документе уточнили, что на фоне роста числа заболевших граждан такая мера позволит защитить население, а также избежать переполнения стационаров, которые лечат пациентов с коронавирусом.

В партии считают, что неудобства, которые вызовут подобные меры, могут быть компенсированы выплатами из бюджета.

Ранее аналитики выяснили, где россияне планируют встретить Новый год. Специалисты отметили, что средняя цена билета на новогодние праздники снизилась. В путешествие по России на самолете можно отправиться в среднем за 5,9 тысячи рублей. В аналогичный период 2019 года это стоило бы 7,7 тысячи рублей.

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