Родители столичных школьников поддержали продление дистанционного обучения

дистанционное обучение / Фото: Патимат Абдурахманова

Родители московских школьников поддерживают решение о продлении дистанционного обучения. Заместитель Президента Гильдии российских адвокатов, член Общественного совета при Минюсте России и отец двух сыновей Рубен Маркарьян отметил, что еще до начала нового учебного года принял решение о переводе своих детей на удаленку.

Его сыновья учатся в 6 и 9 классах школы №1409. При этом выбор для его семьи был не между домашним обучением и очным, а о временном переходе на дистанционную форму.

—Мне показалось, что из-за пандемии власть неминуемо обязана будет принять решение о дистанционном обучении, что и произошло буквально через полтора месяца, — пояснил Маркарьян. — Так что для нас эта новость не стала шоком. Школа наладила обучение на дистанции, а сын с пониманием отнесся к тому, что он пользуется Московской электронной школой, смотрит видеоуроки, и в освободившееся время, а оно появилось, может дополнительно читать. Например, проходя по истории — средневековье, он уже прочел Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уиленшпигеле», а по литературе, прочтя «Дубровского», тут же в своей комнате посмотрел фильм.

Он добавил, что, безусловно, живого общения с одноклассниками его сыну не хватает, но дети более адаптированы сейчас к виртуальному общению.

—А чтобы дистанционное обучение не было столь мучительным для очень активных детей, вполне возможно организовать индивидуальные и регулярные занятия спортом. И это я бы назвал важнейшим, что нужно сделать родителям самим, — отметил Рубен Маркарьян, подчеркнув, что благодаря переводу старших классов на дистанционный формат, мы сохраним их и свое здоровье. — Так что тут не вопрос выбора, а вопрос терпения и понимания.

В связи с пандемией COVID-19 ученики с шестого по одиннадцатый класс в Москве учатся дистанционно. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся в том числе студентов вузов и колледжей.

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