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Депутат предложил ввести дополнительные занятия для выпускников школ
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Депутат предложил ввести дополнительные занятия для выпускников школ

Татьяна Плотникова

Образование

Депутат Государственной думы Иван Сухарев выступил с инициативой ввести бесплатные дополнительные занятия для школьников, которые заканчивают одиннадцатый класс и собираются поступать в высшие учебные заведения.

В письме министру просвещения Сергею Кравцову депутат указывает, что в связи с пандемией коронавируса во многих школах введена дистанционная форма обучения. При этом в ходе опросов примерно треть будущих учеников отмечают, что в ходе очного обучения учителя преподают материал в более доступной форме.

В связи с этим Сухарев предлагает рассмотреть возможность ввести бесплатные дополнительные занятия для будущих выпускников по предметам, экзамены по которым им предстоит сдавать во время поступления в вузы.

При этом депутат подчеркивает, что организовать такие занятия следует после стабилизации эпидемиологической ситуации и возвращения школ к очной форме обучения, сообщает RT.

В связи с пандемией COVID-19 ученики с шестого по одиннадцатый классы в Москве учатся дистанционно. 10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся в том числе студентов вузов и колледжей.

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