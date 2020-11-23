Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сотрудники ДПС изъяли у приезжего мужчины 30 свертков с запрещенными веществами
Фото: сайт Следственного комитета РФ

Сотрудники ДПС изъяли у приезжего мужчины 30 свертков с запрещенными веществами

Захар Чайченко

Происшествия

Заместитель начальника пресс-службы Государственного управления МВД России по городу Москве Екатерина Гузь заявила, что сотрудниками ДПС был задержан приезжий мужчина по подозрению в хранении наркотиков.

В сообщении пресс-службы уточнили, что сотрудниками полиции в районе шоссе Энтузиастов была остановлена иномарка. В ходе проверки документов, удостоверяющих личность, водитель машины стал странно себя вести. Сотрудники ДПС предположили, что причиной паники 25-летнего мужчины могли стать наркотические средства или запрещенные предметы, находящиеся в хранении. В связи с этим на место прибытия была вызвана следственно-оперативная группа.

По результатам досмотра у приезжего были обнаружены и изъяты 30 свертков с веществом неизвестного происхождения, масса которого составила примерно 100 граммов. Согласно справке об исследовании, часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство N-метилэфедрон. Кроме того, полицейские изъяли другие запрещенные вещества, имевшиеся при себе у водителя машины.

По данному факту следственный отдел ОМВД России по району Лефортово возбудил уголовное дело. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также: Подозреваемого в ряде краж мужчину задержали в Москве

подозреваемые задержаны#ДПСМВД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как спасти антибиотики и человечество

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Слава и позор миротворческих миссий

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Строительство набирает обороты

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пожалуйста, будьте не на связи

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Неразгаданный Николай Носов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Россия заставит с собой считаться

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Все мнения
О проекте