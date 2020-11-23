Сотрудники ДПС изъяли у приезжего мужчины 30 свертков с запрещенными веществами

Фото: сайт Следственного комитета РФ

Заместитель начальника пресс-службы Государственного управления МВД России по городу Москве Екатерина Гузь заявила, что сотрудниками ДПС был задержан приезжий мужчина по подозрению в хранении наркотиков.

В сообщении пресс-службы уточнили, что сотрудниками полиции в районе шоссе Энтузиастов была остановлена иномарка. В ходе проверки документов, удостоверяющих личность, водитель машины стал странно себя вести. Сотрудники ДПС предположили, что причиной паники 25-летнего мужчины могли стать наркотические средства или запрещенные предметы, находящиеся в хранении. В связи с этим на место прибытия была вызвана следственно-оперативная группа.

По результатам досмотра у приезжего были обнаружены и изъяты 30 свертков с веществом неизвестного происхождения, масса которого составила примерно 100 граммов. Согласно справке об исследовании, часть изъятого содержит в своем составе наркотическое средство N-метилэфедрон. Кроме того, полицейские изъяли другие запрещенные вещества, имевшиеся при себе у водителя машины.

По данному факту следственный отдел ОМВД России по району Лефортово возбудил уголовное дело. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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