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Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google

Кирилл Николаев

Происшествия

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) возбудила административное производство в отношении компании Google LLC. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили на сайте ведомства.

Отмечается, что компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в Российской Федерации. В их числе — сайты с экстремистскими материалами. В связи с этим в отношении компании возбудили административное производство. Ей грозит штраф до пяти миллионов рублей.

По данным Роскомнадзора, в среднем Google из поисковой выдачи не удаляет до 30 процентов «опасного» контента.

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