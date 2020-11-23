Столичного блогера оштрафовали за публикацию фейковых видео о коронавирусе

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Блогера Андрея Тюняева оштрафовали на 400 тысяч рублей за распространение ложных сведений о коронавирусе. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе Симоновского суда столицы в понедельник, 23 ноября.

— Признать Тюняева виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и назначить наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей, — отметили в суде.

Как уточняется, блогер не признал свою вину и не раскаялся.

Напомним, уголовное дело было возбуждено весной 2020 года. Как подчеркивали следователи, автор видео опубликовал их, чтобы привлечь аудиторию, однако информация в них не соответствовала действительности.

В роликах москвич заявлял, что заражаются COVID-19 только люди определенных национальностей.

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