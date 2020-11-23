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Нарушения мер по COVID-19 выявили в торгово-офисном центре в Москве
/ Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Нарушения мер по COVID-19 выявили в торгово-офисном центре в Москве

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 33к1 Карта всех событий

Специалисты столичной Госинспекции выявили нарушения по профилактике коронавируса в торгово-офисном комплексе «Олимпик Плаза» в центре города. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что сотрудники Госинспекции передали данные о нарушениях в Роспотребнадзор.

— Инспекторами ведомства установлено, что в торгово-офисном комплексе «Олимпик Плаза» не соблюдался масочный и перчаточный режим, а также было нарушено требование указа мэра Москвы о выводе 30 процентов сотрудников бизнес-центра на дистанционную работу, — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что торгово-офисный центр находится по адресу проспект Мира, дом 33, корпус 1. В ведомстве также уточнили, что с апреля 2020 года специалисты провели 163 тысячи проверок, по результатам которых нарушения выявили в 3,1 процента случаев.

Предприятия могут получить штраф за несоблюдение социального дистанцирования на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

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