Свыше 40 заведений Москвы проверили на соблюдение запрета работы по ночам

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Пятницкая улица Карта всех событий

Рейды на предмет соблюдения запрета работы ночью прошли в 43 заведениях Москвы. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрий Горбачев.

Проверки прошли в центре столицы. В нескольких заведениях выявили нарушения: в залах после 23:00 находились посетители.

— С руководством проводились профилактические беседы. Посетители рассчитаны, учреждения были закрыты. Административных мер к учреждениям применено не будет, — цитирует Горбачева агентство городских новостей «Москва».

Проверки коснулись ночного клуба «Ленинград» и нескольких заведений на улице Пятницкой: ресторанов «Тануки», KFC, а также бара «Жига-Дрыга».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос. Такие меры призваны прекратить распространение коронавируса в городе.

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