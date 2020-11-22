Свыше 40 заведений Москвы проверили на соблюдение запрета работы по ночам
Рейды на предмет соблюдения запрета работы ночью прошли в 43 заведениях Москвы. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрий Горбачев.
Проверки прошли в центре столицы. В нескольких заведениях выявили нарушения: в залах после 23:00 находились посетители.
— С руководством проводились профилактические беседы. Посетители рассчитаны, учреждения были закрыты. Административных мер к учреждениям применено не будет, — цитирует Горбачева агентство городских новостей «Москва».
Проверки коснулись ночного клуба «Ленинград» и нескольких заведений на улице Пятницкой: ресторанов «Тануки», KFC, а также бара «Жига-Дрыга».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос. Такие меры призваны прекратить распространение коронавируса в городе.
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