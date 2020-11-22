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Свыше 40 заведений Москвы проверили на соблюдение запрета работы по ночам
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Свыше 40 заведений Москвы проверили на соблюдение запрета работы по ночам

Вероника Кузьминова

Общество
Россия, Москва, Пятницкая улица Карта всех событий

Рейды на предмет соблюдения запрета работы ночью прошли в 43 заведениях Москвы. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Дмитрий Горбачев.

Проверки прошли в центре столицы. В нескольких заведениях выявили нарушения: в залах после 23:00 находились посетители.

— С руководством проводились профилактические беседы. Посетители рассчитаны, учреждения были закрыты. Административных мер к учреждениям применено не будет, — цитирует Горбачева агентство городских новостей «Москва».

Проверки коснулись ночного клуба «Ленинград» и нескольких заведений на улице Пятницкой: ресторанов «Тануки», KFC, а также бара «Жига-Дрыга».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос. Такие меры призваны прекратить распространение коронавируса в городе.

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