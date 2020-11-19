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Свыше 20 заведений на Арбате проверили на соблюдение запрета работы в ночное время
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Свыше 20 заведений на Арбате проверили на соблюдение запрета работы в ночное время

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Более 20 заведений в столичном районе Арбат проверили на соблюдение указа мэра Москвы о запрете работы после 23 часов. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) города Сергей Михайлов.

По его словам, специалисты совместно с сотрудниками полиции и представителями столичного департамента торговли и услуг провели профилактический рейд в районе улиц Арбат, Новый Арбат и Поварская.

— В ходе рейда по 24 заведениям было выявлено несколько случаев, когда в залах находились посетители после 23:00. С администраторами данных предприятий были проведены профилактические беседы о недопущении в дальнейшем подобных фактов, — цитирует Михайлова агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что после проверки сотрудники этих заведений рассчитали посетителей и прекратили работу.

— Никаких штрафных санкций инспекторских составом принято не будет, — заключил эксперт.

Михайлов рассказал, что среди проверенных заведений были бар Chesterfield, ресторан «Жигули» и караоке «Сопрано».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос. Такие меры призваны прекратить распространение коронавируса в городе.

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