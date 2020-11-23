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Доктор Комаровский назвал способы избежать коронавируса
Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Доктор Комаровский назвал способы избежать коронавируса

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский назвал способы избежать коронавируса. По его словам, шанс не заболеть дает только вакцинация, но можно избежать тяжелого течения коронавирусной инфекции, если соблюдать ряд правил.

— Все, что вы слышали про лекарства, не имеет никакого отношения к вероятности заболеть. Сегодня больше всего врачи боятся не того, что вы заболеете, а того, что вы заболеете тяжело. Что после недели температуры организм пойдет вразнос и начнутся осложнения с легочной недостаточностью, тромбообразованием, — заявил врач.

Комаровский добавил, что у 5–15 процентов людей болезнь протекает тяжело. Вероятность зависит от того, есть ли у людей недостаток цинка, витамина D и витамина C. Многие врачи рекомендуют не допускать дефицита этих витаминов.

Заболеет человек коронавирусом или нет, зависит от двух факторов: от того, с каким количеством вируса он столкнется и в каком состоянии будет его организм в этот момент. Комаровский напомнил, что обязательно нужно поддерживать нормальное состояние слизистых, проветривать помещения, поддерживать уровень влажности и достаточно пить.

Видео опубликовано на YouTube.

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