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Сотрудники МВД изъяли револьвер и 72 патрона у жителя Москвы
Фото: скриншот видео YouTube (https://youtu.be/BfxTSVKvsl4)

Сотрудники МВД изъяли револьвер и 72 патрона у жителя Москвы

Захар Чайченко

Происшествия
Россия, Москва, 11-я Парковая улица Карта всех событий

Сотрудниками МВД России по городу Москве в районе Северное Измайлово был задержан подозреваемый по факту незаконного хранения оружия и боеприпасов.

В процессе осмотра места жительства 52-летнего мужчины на 11-й Парковой улице полицейскими был обнаружен предмет, похожий на револьвер, и 72 патрона к нему.

Экспертиза показала, что револьвер системы Нагана, а также все изъятые патроны и оружие пригодны для совершения выстрелов, передает пресс-служба столичного МВД.

В сообщении ведомства есть информация, что ОМВД России по району Северное Измайлово города Москвы возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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