«Просто копия мамы»: Рита Дакота дала примерить своей дочке Мие ретро-платье

Певица Рита Дакота вместе с дочерью Мией / Фото: instagram.com/ritadakota

Российская певица Рита Дакота похвасталась фотографией дочки в ретро-платье, которое носила сама артистка в детстве. Певица сделала коллаж из двух снимков в собственном Instagram-аккаунте: на первом изображена дочь Мия, а на втором — звездная мама.

— Нашла мое старое платье 1992 года, которое мама хранила как реликвию, и теперь ходит в нем! Старинное, жутко колючее синтетическое платье начала девяностых папа привез его из командировки, и оно стоило кучу денег. Ни у кого такого не было, только у Ритушки, — похвасталась артистка.

Поклонники певицы отметили, насколько похожа Мия на свою маму и умилились в комментариях под фотографией: «Мия похожа на Риту больше, чем сама Рита»; «Это же один человек»; «Просто копия мамы»; «Платье очаровательное! Вы куколки».

Напомним, что Мия — дочь Дакоты от брака с певцом Владом Соколовским. Их отношения длились три года, но в 2018 году пара объявила о расставании. В данный момент Рита Дакота встречается с продюсером Федором Белогаем.

Читайте также: «Тут много сплетен»: Влад Соколовский решил попрощаться с Инстаграмом