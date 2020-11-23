Эраста Галумова приговорили к шести годам колонии за мошенничество

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Гагаринский районный суд столицы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего генерального директора ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 23 ноября.

Галумова приговорили к шести годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Галумов должен выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.

По данному уголовному делу также проходят Игорь Григорьев и Галина Петрунина. Их приговорили к двум годам условно с испытательным сроком три года.

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