Защита Меня подала апелляцию на решение Басманного суда Москвы

Фото: ach.gov.ru / Официальный сайт Счетной палаты РФ

Сторона защиты бывшего губернатора Ивановской области Михаила Меня в понедельник, 23 ноября, подала апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

Ранее Басманный суд Москвы избрал Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий. Согласно решению суда, до 18 января 2021 года ему запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок. Также на время следствия бывшему губернатору Ивановской области нельзя общаться с другими фигурантами и свидетелями дела, использовать связь и интернет.

Задержание Михаила Меня по делу о растрате

18 ноября члены Совета Федерации единогласно одобрили задержание Михаила Меня по делу о растрате крупной суммы. В верхнюю палату парламента с запросом обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Позже в тот же день Меня задержали и предъявили ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии СК, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу для хищения бюджетных денег, которые были выделены в качестве кредита Министерством финансов РФ для поддержки Ивановской области. Михаил Мень вину в растрате не признал.

Кроме того, по данному делу были привлечены в качестве обвиняемых еще два фигуранта — бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

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