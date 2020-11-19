Суд избрал Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Басманный суд Москвы в четверг, 19 ноября, избрал бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Отмечается, что данная мера действует до 18 января 2021 года. Согласно решению суда, Меню запрещено покидать место фактического проживания, за исключением двухчасовых прогулок.

Также на время следствия бывшему губернатору Ивановской области запрещено общаться с другими фигурантами и свидетелями, использовать связь и интернет.

Задержание Михаила Меня по делу о растрате

18 ноября члены Совета Федерации единогласно одобрили задержание Михаила Меня по делу о растрате крупной суммы. В верхнюю палату парламента с запросом обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Позже в тот же день Меня задержали и предъявили ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии СК, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу для хищения бюджетных денег, которые были выделены в качестве кредита Министерством финансов РФ для поддержки Ивановской области. Михаил Мень вину в растрате не признал.

Кроме того, по данному делу были привлечены в качестве обвиняемых еще два фигуранта — бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

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