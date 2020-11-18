Михаил Мень не признал вину в растрате

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Аудитор Счетной палаты и бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень не признает вину в растрате. Об этом сообщил его адвокат Мурад Мусаев в среду, 18 ноября.

— Он не признает вину и считает претензии недоразумением, никакого преступления он не совершал, — пояснил защитник.

По его словам, при даче согласия на уголовное преследование в Совете Федерации было объявлено, что мерой пресечения станет запрет определенных действий. При этом Мусаев пояснил, что сторона защиты пока не знает, что именно будет запрещено Меню.

Мусаев добавил, что главное — чтобы запреты не были избыточными и не мешали его деятельности, передает РИА Новости.

Ранее СК опубликовал видео задержания аудитора Счетной палаты.

Задержание Михаила Меня по делу о растрате

18 ноября члены Совета Федерации единогласно одобрили задержание Михаила Меня по делу о растрате крупной суммы денег. В верхнюю палату парламента с запросом обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Позже в тот же день Меня задержали и предъявили ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии СК, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «Продо» организовал преступную группу для хищения бюджетных денежных средств, которые были выделены в качестве кредита Министерством финансов РФ для поддержки Ивановской области.

Кроме того, по данному делу были привлечены в качестве обвиняемых еще два фигуранта — бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

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