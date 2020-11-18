СМИ: Михаил Мень проведет ночь до суда в ИВС

Фото: ach.gov.ru / Официальный сайт счётной палаты РФ

Задержанный аудитор Счетной палаты и экс-губернатор Ивановской области Михаил Мень проведет ночь до суда в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 18 ноября.

Отмечается, что суд будет рассматривать вопрос об избрании Меню меры в виде запрета определенных действий. По информации агентства, задержанному могут запретить получать и отправлять корреспонденцию, звонить, кроме вызова экстренных служб, использовать интернет, а также общаться с другими фигурантами данного уголовного дела. Помимо этого, Меню могут запретить выходить из дома в период с 20:00 до 06:00 и менять место жительства.

Ранее СК опубликовал видео задержания аудитора Счетной палаты.

Задержание Михаила Меня по делу о растрате

18 ноября члены Совета Федерации единогласно одобрили задержание Михаила Меня по делу о растрате крупной суммы денег. В верхнюю палату парламента с запросом обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Позже в тот же день Меня задержали и предъявили ему обвинение в растрате 700 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). По версии СК, в 2011 году Мень, будучи губернатором Ивановской области, вместе с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу для хищения бюджетных денежных средств, которые были выделены в качестве кредита Министерством финансов РФ для поддержки Ивановской области.

Кроме того, по данному делу были привлечены в качестве обвиняемых еще два фигуранта — бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

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