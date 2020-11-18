СК: Михаилу Меню предъявили обвинение в растрате 700 миллионов рублей

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Аудитору Счетной палаты РФ и бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню предъявили обвинение в растрате 700 миллионов рублей (часть 4 статьи 160 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ в среду, 18 ноября.

Отмечается, что Мень был задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении из бюджета Ивановской области денежных средств путем их присвоения. Как пояснили в СК, ранее по данному делу также были привлечены в качестве обвиняемых бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков, а также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Уточняется, что им инкриминировали преступление по той же статье.

По версии СК, в 2011 году Мень будучи губернатором Ивановской области вместе с бенефициарами группы компаний «ПРОДО» организовал преступную группу для хищения бюджетных денежных средств, которые были выделены в качестве кредита из Министерства финансов РФ для поддержки Ивановской области. Отмечается, что по указанию Меня был принят ряд региональных нормативно-правовых актов, на основании которых в адрес ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов были перечислены 700 миллионов рублей. После данная сумма на следующий день была похищена преступной группой, сообщается на сайте СК.

Ранее сообщалось, что члены Совета Федерации единогласно одобрили задержание Михаила Меня. В верхнюю палату парламента с запросом обратился генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

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