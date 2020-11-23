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Суд арестовал главу полиции Кизлярского района Дагестана по делу о терактах в метро Москвы
Фото: https://pixabay.com

Суд арестовал главу полиции Кизлярского района Дагестана по делу о терактах в метро Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия

Басманный суд Москвы арестовал начальника ОМВД России по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаева по уголовному делу о терактах в столичном метрополитене в 2010 году. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

Исаев будет находиться под стражей до 4 января 2021 года. Он не признает свою вину, сообщает ТАСС.

По данным следствия, Исаев состоял в террористической группировке «Имарата Кавказ»*, запрещенной в России, и, используя служебное положение, передавал террористам сведения о деятельности Кизлярского РОВД и операциях, которые велись против незаконных вооруженных формирований. Кроме того, полицейский лично перевозил глав преступной организации по республике и доставлял смертницу на автостанцию в районе Кизляра. Жертвами терактов стали 39 человек, еще более 100 пострадали.

*«Имарат Кавказ» — организация, признанная террористической по решению Верховного суда РФ от 8 февраля 2010 г.

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