Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Во вторник, 24 ноября, православные христиане чтят память преподобного Федора Студита. Наши предки говорили, что в этот день Федор начинает студить землю, морозы крепли. В этот день крестьяне старались завершить все работы в поле. Люди верили, что если не сделать этого, то следующий год будет неурожайным.

Народный календарь. Что cделать 24 ноября, чтобы не испытывать нужды в будущем

Поверья гласили, что в этот день нужно проверить посуду на наличие трещин и выбросить негодную домашнюю утварь. Это поможет не испытывать нужды в будущем. Считалось, что этот день не подходит для сватовства или свадьбы. Студит предвещал неудачный союз и разлад в семье.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Приметы погоды гласили, что если на улице дождь или мокрый снег, то до декабря еще потеплеет, а зима будет мягкой. Если на льду вы увидите птиц, то на Рождество потеплеет.

Во вторник отмечается День моржа в России.

161 год назад в продаже появился труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Этот день ознаменовал собой появление в мировой науке теории эволюции живой природы.146 лет назад американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку.

В этот день родились российский полководец, генералиссимус Александр Суворов, телеведущий Александр Масляков, актер Андрей Смоляков.

Именины отмечают Евгений, Степан, Викентий, Виктор, Максим, Федор.