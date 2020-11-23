«Ласточки» между Москвой и Иваново перевезли два миллиона пассажиров

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Скоростные поезда «Ласточка», курсирующие между Москвой и Иваново, перевезли два миллиона пассажиров с марта 2018 года. Об этом в понедельник, 23 ноября, рассказали в пресс-службе РЖД.

— 23 ноября из Москвы отправился двухмиллионный пассажир скоростного поезда «Ласточка» Москва — Иваново. Юбилейного пассажира поздравили представители дирекции скоростного сообщения ОАО «РЖД» и вручили ему золотую карту «РЖД-Бонус», а также памятные подарки, — отметили в компании.

Как уточняется, продолжительность пути начинается от 3 часов 35 минут. В 2018 году пассажиры добирались до пункта назначения с помощью поездов дальнего следования за семь часов.

Для граждан, которые пользуются «Ласточками», доступны три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья имеются подъемники для кресел-колясок, специальные места и санитарная комната, говорится на официальном сайте РЖД.

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