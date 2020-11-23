Поезда на Замоскворецкой линии метро Москвы курсируют в соответствии с графиком

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Движение поездов на Замоскворецкой линии метро столицы ввели в график после проверки. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе метрополитена.

— Все устройства метрополитена работают штатно, движение на Замоскворецкой линии осуществляется в соответствии с графиком, — приводит сообщение подземки агентство городских новостей «Москва».

Специалисты остановили для проверки один обкаточный поезд, который ехал без пассажиров. Сразу после этого составы продолжили курсировать в обычном режиме.

Ранее корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что на станцию «Тверская» были направлены несколько экипажей после сообщения о возгорании. Однако информация о пожаре не подтвердилась.

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