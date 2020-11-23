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Генерала МВД РФ Гришина приговорили к восьми годам колонии по делу о мошенничестве
Фото: depositphotos.com

Генерала МВД РФ Гришина приговорили к восьми годам колонии по делу о мошенничестве

Юлия Захарова

Происшествия

Бывшего главу экспертно-криминалистического центра МВД РФ генерал-лейтенанта Петра Гришина приговорили к восьми годам заключения по делу о мошенничестве. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Мещанского суда столицы.

— Приговором суда Гришин признан виновным, наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет со штрафом 1,5 миллиона рублей и лишением звания генерал-лейтенант полиции, — отметили в суде.

Также приговоры огласили другим фигурантам дела — полковнику Олегу Мазуру и предпринимателю Сергею Нарутову. Каждый получил по семь лет лишения свободы и штраф в размере 1,3 миллиона рублей. Мазур лишился звания полковника полиции.

По данным суда, фигуранты дела провели аферу во время закупки криминалистического оборудования для региональных подразделений МВД России. Сделки заключались с компаниями, которые контролировал Нарутов. Стоимость контрактов была завышена на 80 миллионов рублей, передает РИА Новости.

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