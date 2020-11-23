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«Ну наконец-то»: Кети Топурия вышла замуж
Кети Топурия

«Ну наконец-то»: Кети Топурия вышла замуж

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Кети Топурия официально зарегистрировала свои отношения с бизнесменом Львом Деньговым. Снимки со свадебной церемонии артистка разместила в своем Instagram-аккаунте.

— 20/11/20, — увековечила дату Топурия в социальной сети.

Подписчики звезды не преминули поздравить своего кумира со знаменательным событием в жизни каждой девушки, а также подчеркнули, что певице очень к лицу свадебный наряд: «Какая красивая пара! Счастья и любви вам»; «Ну наконец-то Льву повезло! Искренне за вас рада»; «Красивый маникюр у жениха) Кети, поздравляю вас».

Напоминаем, что Топурия до бракосочетания с Деньговым встречалась с бизнесменом Львом Гейхманом, однако пара решила расстаться в 2017 году после четырех лет совместной жизни. По словам Кети Топурии, ее отношения с мужем стали портиться сразу после рождения дочери Оливии в 2015 году.

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